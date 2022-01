Europäische Indizes dürften schwächer eröffnen Vorläufige PMIs aus Europa und den Vereinigten Staaten IBM wird nach Börsenschluss über seine Ergebnisse berichten Die europäischen Index-Futures deuten auf eine niedrigere Eröffnung des heutigen Kassahandels hin. Die erwartete Schwäche zu Beginn des heutigen Handels ist auf die negative Entwicklung an der Wall Street am Freitag und den uneinheitlichen Handel in Asien zurückzuführen. ...

