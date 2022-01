Philips - Q4 ber Ebitda endgültig 647 Mio (vorläufig 650), Div 0,85 (Prog 0,83)Aktivistischer Investor Nelson Peltz kauft Beteiligung an Unilever (FT) Curevac-Chef sieht Unternehmen gut gerüstet für Impfstoff der zweiten Generation (WamS) Commerzbank muss 436 Mio EUR wegen Fremdwährungskrediten in Polen zurückstellen Infineon sieht 2023 Ende der Chipkrise (Automobilwoche) Lufthansa könnte um 40-Prozent-Anteil an ITA Airways buhlen (Il Foglio) Tui sieht Umsatz und EBIT im laufenden Geschäftsjahr deutlich steigen (BöZ) Siemens bereitet Verkauf von Logistik-Sparte vor (WamS) Siltronic - Globalwafers-Chefin hält die Übernahme des Rivalen Siltronic nach wie vor für realistisch (HB) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...

