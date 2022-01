Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Teamviewer-Aktionäre. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Minus von rund vier Prozent. Ein Anteilsschein ist damit nur 14,20 EUR wert. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Der Ausbruch über eine wichtige Hürde ist nämlich nach wie vor aus dem Stand möglich. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund sechs für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Der bisherige Bestwert liegt bei 15,07 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen. ...

