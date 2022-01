firesys, Spezialist für Finanzpublikationen und Unternehmensberichte, hat 80 Prozent der ATX-Firmen als Kunden. GF Diana Kaufhold deutscht im Q&A dankenswerterweise wesentliche Begriffe aus der Finanzberichterstattung ein. Und kürt mit uns den "Lässigsten Moment in der Wiener Börsegeschichte". Liebe Frau Kaufhold, liebe Diana! Schön, dass firesys der Presenter des "Lässigsten Moments in der Wiener Börsegeschichte" ist. In der österreichischen IR-Szene kennt man Euch bereits sehr gut, aber stelle Dich und firesys doch mal unseren Lesern vor bitte … Diana Kaufhold: Wir freuen uns ebenfalls, bei diesem großen Ereignis dabei sein zu dürfen. firesys etabliert sich bereits seit 1989 im Bereich der ...

