Der Batteriehersteller Varta geht heute Morgen direkt wieder in den Tiefflug über. Nachdem schon in den vergangenen Wochen die roten Vorzeichen dominierten, verliert die Aktie auch heute weiter an Boden. Zur Mittagsstunde beträgt das Minus fast neun Prozent. Das besonders Unangenehme daran: Es gibt keinerlei Nachrichten zum Unternehmen, die einen solchen Absturz ausgelöst haben.

Es ist also letztlich ein "ganz normaler" Abwärtstrend, den die Aktie derzeit durchläuft. Damit gewinnt die Charttechnik mehr und mehr an Bedeutung und da sieht es nicht gut aus. Denn ein Kursrutsch unter 90 Euro wäre gleichbedeutend mit dem Rutsch unter die Tiefs aus dem Juni ...

