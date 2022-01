Um 11:45 liegt der ATX TR mit -3.10 Prozent im Minus bei 7604 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -3.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +0.98% auf 46.15 Euro, dahinter Zumtobel mit +0.06% auf 8.005 Euro und Immofinanz mit +0.00% auf 22.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15291 ( -0.97%, Ultimo 2021: 15884, -3.73% ytd). >> RBI-IPO lässiger Moment in der Wiener Börsegschichte. Interview mit Diana Kaufhold vom Presenter firesys Das RBI-IPO wurde von einer Jury aus 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen konnten (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) zum lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte gewählt. Es war die mit Abstand auffälligste Mehrfachnennung. Alle Nennungen sind im Börse Social ...

