Und hier die Ergebnisse des Viertelfinales des 10. Aktienturnies by IRW-Press und Paarungen bzw. Auftakt Semfinale. Zwischenstände stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament . Unter den vier Semifinalisten ist mit der VIG ein Titel, der schon ein Turnier gewonnen hat. Das Semifinale wird von den Schlusskursen Freitag 21. Jänner bis Mittwoch 26. Jänner ausgetragen. Das Finale dann mit den Schlusskursen vom 26. Jänner bis Freitag 28. Jänner. Semifinale 1: Knaus Tabbert vs. Do&CoKnaus Tabbert besiegte in Runde 1 Andritz mit 2.53% zu 1.19%, in Runde 2 UBM mit 0.18% zu -3.89% und im Viertefinale Pierer Mobility mit 0.35% zu -0.90%. Do&Co besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 7.96% zu -0.53% und in Runde 2 Frequentis mit 4.38% zu -10.09% und im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...