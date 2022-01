HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2614 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #60 über einen neuerlichen scharfen Rückkgang am Wiener Markt, Andritz, Warimpex, zu freches Marketing, KESt-Update 1 (Florian Hasibar, Ernst Huber) der Serie, die Folge im #59 begonnen hat. Weiters Happy Birthday: Peter Heinrich und wachsen unsere Zuhörer in Körpergrösse. Erwähnt werden: Palfinger CFO im Interview - https://boersenradio.at/page/brn/39951/ Die Jänner-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: ...

