Christoph Boschan, Wiener Börse, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. 2. September 2021: 250. Jahrestag der Wiener Börse und gleichzeitig ein neues Allzeithoch im ATX TR2. Die größeren IPOs der letzten Jahre: 25.10.2017 BAWAG, 1.2.2019 Marinomed Biotech, 14.5.2019 Frequentis, 12.07.2019 Addiko Bank3. Start Feiertagshandel am 30. Mai 20194. Start des Segments global market am 22. Mai 20175. Einführung des T7 Handelssystem, 31. Juli 2017 Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen konnten (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse), den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. (Der ...

