Bei Teamviewer-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. Der Grund dafür ist der Absturz der Aktie um rund zwölf Prozent. Damit beträgt der Preis für ein Wertpapier nur noch 12,97 EUR. Geht es nun noch weiter runter oder können wir schon wieder kaufen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Denn bis zum jüngsten Top fehlen derzeit nur zwei, drei feste Sitzungen. So reicht ein Plus von nur rund rund sechzehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese nächste Hürde liegt bei 15,07 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die für Teamviewer bullish eingestellt sind, könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...