Wer geglaubt hat, der schlechte Start ins Börsenjahr 2022 könne nicht noch schlechter werden, wurde spätestens heute mit dem Blick auf die Frankfurter DAX-Tafel eines Besseren belehrt. Die Bären haben jetzt endgültig die Macht auf dem Parkett übernommen und den deutschen Leitindex um mehr als 600 Punkte in die Tiefe und damit unter die 15.000er Marke rauschen lassen. An der Wall Street sah und sieht es nicht besser aus: Der Dow Jones ist in der vergangenen Woche um mehr als 1.600 Punkte und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...