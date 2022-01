PODCAST: https://boersenradio.at/page/podcast/2614 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #60 über einen neuerlichen scharfen Rückkgang am Wiener Markt, Andritz, Warimpex, zu freches Marketing, KESt-Update 1 (Florian Hasibar, Ernst Huber) der Serie, die Folge im #59 begonnen hat. Weiters Happy Birthday: Peter Heinrich und wachsen unsere Zuhörer in Körpergrösse? NEBENWERTE: Tagesgewinner war am Montag Rath AG mit 3,33% auf 31,00 (174% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,33% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 6 im Österreich) vor Kapsch TrafficCom mit 1,56% auf 14,32 (118% Vol.; 1W 0,85%) und BKS Bank Stamm mit 1,35% auf 15,00 (50% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...