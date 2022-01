GameStop-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. So hat die Aktie ein Minus von rund achtzehn Prozent zu verarbeiten. Das Wertpapier kostet damit nur noch 86,96 USD. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. GameStop hat nämlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund null Prozent. Diese Grenze ist bei 86,92 USD zu finden. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage beträgt momentan 182,04 USD. Damit befindet sich GameStop in langfristigen Abwärtstrends. Der Wert notiert momentan untererhalb seiner 50-Tage-Linie bei 163,45 USD, sodass die mittelfristigen Kurspfeile nach unten weisen.

