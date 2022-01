Aktien: Vakzine gegen Omikron ante Portas - Biontech fällt dennoch

Anzeige / Werbung Die an Omikron angepassten Corona-Impfstoffe sollen ab dem zweiten Quartal 2022 verfügbar sein. Diese sollen in einem deutlich vereinfachten Verfahren rasch zugelassen werden können. Die Biontech-Aktie fällt weiter. Es reiche aus, wenn die Hersteller zeigten, dass die angepassten Impfstoffe eine äquivalente Immunantwort hervorriefen wie die bereits zugelassenen Parentalen Impfstoffe, erklärte das Paul-Ehrlich-Institut. Hersteller wie Biontech/Pfizer, Moderna und Janssen (Johnson & Johnson) hätten bereits einen Teil ihrer Produktion auf die an Omikron angepassten Varianten ihrer Impfstoffe umgestellt. Mit diesen sollen klinische Versuche durchgeführt werden, die aber deutlich kleiner sind als die Zulassungsstudien. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die größte Herausforderung sei derzeit die begrenzte Produktionskapazität. Die Hersteller könnten nicht mehrere Impfstoffvarianten zugleich herstellen. Deswegen berate eine Arbeitsgruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO darüber, wann vom bisher auf die Wuhan-Variante optimierten auf die an Omikron angepasste Impfstoffversion umgestellt werden solle. In Zukunft könnten auch Polivalente Impfstoffe eingesetzt werden. Das sind Vakzine, die mehrere Varianten der Coronaviren zugleich abdecken. Bislang gebe es aber nur Daten aus Tiermodellen, noch keine von klinischen Tests mit Menschen. Wenn klarer werde, in welchen zeitlichen Abständen Auffrischungsimpfungen künftig notwendig würden, könnte die Corona-Impfung auch dauerhaft kombiniert werden etwa mit der Grippeschutzimpfung oder Impfstoffen gegen Pneumokokken. Es gebe dazu bereits klinische Studien, die zeigten, dass dies möglich sei. Biontech-Aktie testet Unterstützung

Die Aktie von Biontech befindet sich bereits seit Anfang August in einem Abwärtstrend. Inzwischen wurden mehrere charttechnische Unterstützungen sowie die 200-Tagelinie (rot) durchbrochen, begleitet von einem fallenden MACD (Momentum). Aktuell wird die Unterstützung bei 150 Dollar getestet, sogar leicht unterschritten. Knapp unter 100 Dollar liegt die nächste Unterstützung. Enthaltene Werte: US4781601046,US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026

