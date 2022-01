Andritz hat für Klabin's Puma II Linie für die Zellstoffproduktion und Chemikalienrückgewinnung in Brasilien in Betrieb gesetzt. Pablo Cadaval, General Mill Manager der Puma-Anlage von Klabin, sagt: "Wir sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir das Projekt gemeinsam mit ANDRITZ abwickeln, abschließen und die Schlüsselausrüstungen für die Puma II-Linie in Betrieb nehmen konnten - trotz der Beeinträchtigungen durch die Covid-19-Pandemie."

