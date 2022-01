Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Ähnlich wie an den großen europäischen Börsen war auch die Situation am heimischen Markt, auch der österreichische Leitindex musste deutlich nachgeben und endete 4,1% tiefer. Auch in Wien reagierten dieselben Sorgen wie andernorts, Leitzinserhöhungen in den USA, die deutlich über das derzeit erwartete Maß hinausgehen könnten, und die Zuspitzung im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland liessen die Investoren deutlich das Risiko reduzieren. Rasche und deutliche Zinserhöhungen könnten auf alle Fälle zum Problem für Unternehmen mit hohen Schulden werden, überdies lastet die Inflation in Form höherer Löhne sowie steigender Rohstoffkosten auf den Gewinnmargen ....

