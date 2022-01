Original-Research: Defence Therapeutics Inc. - von GBC AG

GBC Research Watchlist: Defence Therapeutics



Defence Therapeutics wird von Sebastien Plouffe geleitet. Sébastien Plouffe war als Investmentberater und CEO insbesondere im Rohstoffsektor erfolgreich und hat mehrere Junior-Unternehmen zu profitablen Exits geführt. Herr Plouffe wird von Dr. Moutih Rafei, VP R&D und Dr. Simon Beaudoin CTSO unterstützt. Dr. Rafei ist ein weltweit anerkannter Immuno- Onkologe und Dr. Beaudoin ist der Miterfinder der ACCUMTM-Technologie. Dem Vorstand des Unternehmens gehören außerdem hochkarätige Spezialisten wie Dr. Sarkis Meterissian, weltweit anerkannter Onkologe, Direktor des Brustzentrums des MUHC und Leiter der Tumor Site Group des MUHC, und Dr. Raimar Löbenberg, Gründer und Direktor des Drug Development and Innovation Centre (University of Alberta), an.



Da das Unternehmen die meisten Moleküle an ACCUM binden und möglicherweise die intrazelluläre Verabreichung verbessern kann, sind die potenziellen Anwendungen ihres Moleküls äußerst vielfältig.



Das Unternehmen entwickelt derzeit fünf verschiedene Produkte, die alle auf seiner ACCUMTM-Technologie basieren. Alle befinden sich derzeit in der präklinischen Phase oder in der Entwicklungsphase. Sie haben alle ein enormes Potenzial in Tiermodellen mit und ohne Nagetiere gezeigt.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) sind eines der am schnellsten wachsenden Krebsmedikamente. Bei diesem Ansatz ist ein mAb über einen chemischen Linker mit der zytotoxischen Nutzlast konjugiert, die auf ein auf der Oberfläche der Krebszellen exprimiertes Zielantigen gerichtet ist, wodurch die systemische Exposition und damit die Toxizität verringert wird. ADCs sind komplexe Moleküle, die eine sorgfältige Beachtung der verschiedenen Komponenten erfordern. Die Auswahl eines geeigneten Zielmoleküls, eines mAb, einer zytotoxischen Nutzlast und die Art und Weise, wie der Antikörper mit der Nutzlast verbunden ist, sind entscheidende Faktoren für die Sicherheit und Wirksamkeit von ADCs.

Eines der wichtigsten und häufigsten Probleme bei der erfolgreichen Entwicklung von Vakzinen und ADCs ist der Abbau von Antigenen/ADCs in den Endosomen der Zielzellen. Der Arzneimittelentwickler hat dann zwei Möglichkeiten: die Dosierung zu erhöhen, was zu verstärkten Nebenwirkungen führt, oder die Dosierung unverändert zu lassen, was eine geringere als die erwartete Effizienz zur Folge hat. Diese beiden Szenarien können direkt zur Ablehnung durch die FDA führen.



Die von Defence Therapeutics entwickelte ACCUMTM-Plattform zielt direkt auf die Lösung dieses Problems ab. Die Lösung des Problems der begrenzten Kernverabreichung würde sich positiv auf den Sektor der ADC- Arzneimittelentwicklung auswirken und zu einer möglichen Zulassung bereits abgelehnter ADCs oder einer erhöhten Wahrscheinlichkeit der Zulassung neuer ADCs führen.



Die Summe all dieser Eigenschaften rückt die ACCUMTM-Technologie in den Mittelpunkt der künftigen Krebsbehandlung, einschließlich der Entwicklung verbesserter ADCs und therapeutischer Impfstoffe.



Wir arbeiten derzeit an einer Initial Coverage-Studie von Defence Therapeutics, die in Kürze erfolgen wird. Auf dieser Grundlage werden wir die laufende Berichterstattung über Defence Therapeutics aufnehmen, da wir glauben, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, um das Bewertungspotenzial dieser Wachstumsstory aufzuzeigen. Das Unternehmen hat bereits auf mehrere wichtige bevorstehende Meilensteine hingewiesen, die in unseren Researchbereicht aufgenommen werden könnten.



