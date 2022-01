Heute im gabb: Um 13:21 liegt der ATX TR mit +1.25 Prozent im Plus bei 7621 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -2.90% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.03% auf 7.49 Euro, dahinter RBI mit +3.42% auf 23.89 Euro und AT&S mit +2.86% auf 37.75 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15108 ( -1.08%, Ultimo 2021: 15884, -4.89% ytd). - Wie wärs mit einem Kapitalmarktbeauftragten?- Harald Mahrer: "Ein Kapitalmarktbeauftragter wäre ein Signal, es braucht Support für den Kapitalmarkt".- Was Richard Schenz vor 10 Jahren zum Abschied als Kapitalmarktbeauftragter für uns schrieb- Aktienturnier: Semifinale mit einem Ex-Champ- Nachlese: Florian Hasibar, Ernst Huber zur KESt- PIR-News: Polytec, Zumtobel etc. vor Schweizer Investoren, News von Andritz und Evotec, Aktien-Deals ...

