Heute ist Halbzeit Semifinale des 10. Aktienturnies by IRW-Press . Zwischenstände stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament .Semi bis Mittwoch, FInale Donnerstag und Freitag. Semifinale 1: Knaus Tabbert vs. Do&CoKnaus Tabbert besiegte in Runde 1 Andritz mit 2.53% zu 1.19%, in Runde 2 UBM mit 0.18% zu -3.89% und im Viertefinale Pierer Mobility mit 0.35% zu -0.90%. Do&Co besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 7.96% zu -0.53% und in Runde 2 Frequentis mit 4.38% zu -10.09% und im Viertellfinale Uniqa mit 4.43% zu -1.80%. Semifinale 2: VIG vs. Flughafen WienVIG besiegte in Runde 1 Porr mit 6.02% zu -3.93%, in Runde 2 Sportradar Group mit -2.27% zu -9.46% und im Viertelfinale FACC mit -0.19% zu -1.13%.Flughafen Wien besiegte in Runde 1 S Immo mit 2.26% zu 0.23%, in ...

