Bei Varta geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Die Aktie liegt immerhin rund drei Prozent in der Gewinnzone. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 92,00 EUR zu haben. Geht es bei Varta jetzt so richtig los?

Download-Tipp: Jetzt im Januar möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt im Januar ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...