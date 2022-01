DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: MIMO Technik qualifiziert additiven Fertigungsprozess für Boeing mit mehreren SLM®500 von SLM Solutions

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

26. Januar 2022. Lübeck, Deutschland (pta005/26.01.2022/07:30) - Der Pionier der additiven Fertigung SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") und der Auftragshersteller MIMO Technik geben gemeinsam ihre signifikanten Fortschritte bei der Qualifizierung der additiven Fertigung (AM) für Komponenten und Prozesse in der Luft- und Raumfahrtindustrie bekannt. Durch den Einsatz der SLM®-Maschinentechnologie hat MIMO Technik erfolgreich die Materialspezifikation für ALSi10Mg-Aluminiumpulver für Boeing erfüllt - und das bei erhöhter Produktivität, wodurch sich das Wertversprechen für AM-Designlösungen weiter erhöht.

MIMO Technik verdankt es der offenen Architekturphilosophie von SLM Solutions, dass das Unternehmen von der Entwicklung und Herstellung von Motor- und Rennsportteilen zur Produktion und Qualifizierung von AM-Komponenten für einige der größten Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie übergehen konnte. Das Unternehmen ist nun in der Lage, Materialien, Prozesse und Teile für die Luft- und Raumfahrt schneller als je zuvor zu qualifizieren. Dank der SLM®-Technologie ist das Verfahren von MIMO Technik fünf- bis zehnmal produktiver als der Branchenstandard. Als Nächstes steht auf der Roadmap von MIMO Technik die Qualifizierung von hochfesten Aluminiumlegierungen auf SLM Solutions-Maschinen für Boeing.

"Die Technologie von SLM Solutions ermöglicht es uns, Komponenten und Prozesse zu entwickeln, die auf keiner anderen Plattform möglich sind. Die offenen Parameter und offene Systemarchitektur sowie der Ingenieurgeist ermöglichen es uns, unsere Prozesse zu verfeinern und Komponenten nach den höchsten Standards für kritische Systeme zu entwickeln. Von der Struktur bis zur Elektronik ist das gesamte System anpassbar, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die offene Architektur von SLM® war ein entscheidender Baustein für unseren Erfolg", kommentiert Jonathan Cohen, CEO und Mitbegründer von MIMO Technik.

Dr. Simon Merkt-Schippers, EVP Product Management von SLM Solutions, kommentiert: "Diese wichtige Qualifikation beweist, dass MIMO Technik ein führender Komponentenhersteller für die Luft- und Raumfahrtindustrie ist. Es ist fast unvorstellbar, was Jonathan aus unseren Maschinen herausholt, was wiederum in einem deutlichen Wettbewerbsvorteil für MIMO Technik resultiert. Zu unserer offenen Architektur kommt unsere umfassende Unterstützung für die zertifizierte Serienproduktion mit dem IQ-, OQ- und PQ-Qualifizierungsprozessen hinzu. Dies waren entscheidende Vorteile für diesen gemeinsamen Erfolg und für MIMO Techniks beschleunigte Adaption der SLM®-Technologie für die Luft- und Raumfahrt."

Die einzigartige Technologie von SLM Solutions war die Grundlage für MIMO Techniks Umstellung von der Polymerherstellung auf den direkten Metalldruck. Was 2014 mit einer SLM® 280 begann, hat sich zu einem wegweisenden AM-Zentrum entwickelt, welches mit einer SLM® 125, drei SLM® 280 und drei SLM® 500 ausgestattet ist.

Über MIMO Technik Inc.

MIMO TECHNIK entwickelt und liefert Lösungen im Bereich der additiven Fertigung für Kunden aus den Branchen Luft- und Raumfahrt, Trägersysteme, Hyperschall, Verteidigung und Motorsport. Mit umfangreichen Investitionen in die neueste Technologie, Software, Prozesse und Parameterentwicklung bieten wir spezialisierte Lösungen sowie unser Expertenteam zur Unterstützung kritischer Programme. MIMO Technik Inc. ist ein nicht börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in den USA.

Über SLM Solutions

SLM Solutions ist ein Anbieter integrierter Lösungen und Partner für die metallbasierte additive Fertigung. Für das Unternehmen ist es von großer Wichtigkeit, dass seine Kunden mit der metallbasierten additiven Fertigung langfristig erfolgreich sind. Robuste Maschinen zum Selektiven Laserschmelzen (Selective Laser Melting) optimieren die schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Produktion von Komponenten. Die Experten von SLM Solutions arbeiten in jeder Phase des Prozesses mit den Kunden zusammen, um ihnen die Unterstützung zu bieten, die den Einsatz der Technologie verbessert und sicherstellt, dass ihr Return on Investment maximiert wird. Die SLM Solutions Group AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Russland, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.slm-solutions.com

(Ende)

Aussender: SLM Solutions Group AG Adresse: Estlandring 4, 23560 Lübeck Land: Deutschland Ansprechpartner: Dirk Ackermann Tel.: +49 451 4060-3000 E-Mail: ir@slm-solutions.com Website: www.slm-solutions.com

ISIN(s): DE000A111338 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1643178600241 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2022 01:30 ET (06:30 GMT)