Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Verbessert präsentierte sich der heimische Markt, der ATX schaffte einen Anstieg von 1,1%. Allerdings blieb die Erholung in bescheidenem Rahmen, vor der Sitzung der US-Notenbank und den noch im weiteren Verlauf der Woche anstehenden Ergebnisberichten blieb die Bereitschaft, neue Risiken eingehen zu wollen, gering. Positiv war zu vermerken, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zu Jahresbeginn überraschend verbessert hat, der ifo Geschäftsklimaindex stieg von Dezember auf Jänner um 0,9 Punkte auf 95,7, mehrheitlich war mit einem weiteren Rückgang gerechnet worden. Eine deutliche Erholung gab es für die Bankentitel, die Bawag konnte ein Plus von 4,1% erzielen, für die Erste Group gab es einen ...

