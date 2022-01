Eine Zinserhöhung durch die Fed steht an. Für den Goldpreis muss das nicht negativ wirken Die Zinspolitik der vergangenen Zeit wird sich also ändern. Steigen die Zinsen, dann fällt der Goldpreis, denken viele. Doch das ist nicht so, in der Regel geschah sogar das Gegenteil. Wurden die Zinsen angehoben, stieg der Preis des Edelmetalls deutlich an. Eine relativ lange Zeit der Konsolidierung, seit August 2020, für Gold und die Goldminenaktien liegt hinter uns. Nun sind die Zinssätze etwa der amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...