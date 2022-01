Beim Baukonzern Strabag läuft es besser als erwartet. Das Unternehmen stellt eine höhere als geplante EBIT-Marge in Aussicht. Nach jetzt vorliegenden Erkenntnissen geht man davon aus, dass die bisher prognostizierte EBIT-Marge deutlich überschritten und nahe 6 Prozent liegen wird, so das Unternehmen. Zuvor lag die Prognose bei "nahe 4 Prozent". Mit rund 16 Mrd. Euro steigt die Leistung 2021 erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahreswert von 15,4 Mrd. Euro", heißt es weiter. "Damit wird für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr ein erheblich höheres Ergebnis als prognostiziert erwartet. Aufgrund von zahlreichen positiven Ergebniseinflüssen in allen Segmenten zum Jahresende 2021, mit denen in diesem Umfang nicht zu rechnen war, werden die ...

