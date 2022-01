Die Aktie von Alibaba hat im letzten Jahr mehr als 60 % korrigiert. Sind die Unternehmensanteile nun ein Schnäppchen oder gilt weiterhin Finger weg? Die folgende Unternehmensanalyse zeigt auf, wie Alibaba fundamental aufgestellt ist, wohin sich der Konzern in Zukunft entwickeln wird und ob aktuell ein guter Einstiegszeitpunkt für langfristig ausgerichtete Investoren ist. Zusammenfassung in 30 Sekunden Die Aktien von Alibaba werden an der Börse Honkong mit der ISIN KYG017191142 und als American Depositary ...

Den vollständigen Artikel lesen ...