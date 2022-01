Der US500 erholt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel. Für diese Woche notiert der marktbreite Index sogar leicht im Plus, nachdem am Montag die wichtigsten Unterstützungsmarken nur kurzfristig unterschritten wurden. Die Käufer sahen die kurzfristig stark überverkauften Bedingungen als Einstiegschancen, sodass eine Gegenbewegung bevorstehen könnte. Von einer Entwarnung sollte jedoch noch nicht geredet werden, da die Fed am Abend ihren Zinsentscheid bekannt gibt und stärkere Kursanstiege für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...