JinkoSolar 15.34% rockinvestment (20TST002): "JinkoSolar IPO Preis verdoppelt!!" Die Aktien des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar haben sich an ihrem ersten Handelstag in Shanghai mehr als verdoppelt, nachdem das Unternehmen bei einem Börsengang etwa 1,6 Milliarden US-Dollar aufgebracht hatte. Die Aktie notiert bei 10,92 CNY und damit über dem IPO-Preis von 5,00 CNY pro Aktie. Laut Datenanbieter Wind lag die Marktkapitalisierung bei rund 109 Mrd. CNY. JinkoSolar einer der weltweit größten Hersteller von Solarmodulen und die Haupteinheit der in den USA notierten JinkoSolar Holding Co., plant, die Erlöse aus seinem Angebot zur Erweiterung der Produktionskapazität und zur Aufstockung des Betriebskapitals zu verwenden. Jinko Solar verfügt über ...

