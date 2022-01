D1-Chart EURUSD nähert sich am Mittwoch der Unterstützung bei 1,1272 an - hier hatte am 4. Januar der jüngste Aufwärtsimpuls begonnen. Die Bullen müssen die Marke verteidigen. Der gestrige Angriff der Bären wurde vereitelt. Quelle: xStation 5 H1-Chart Kurzfristig hat sich seit dem gestrigen Update wenig verändert, da die bärische Struktur aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs intakt bleibt. Um den Abwärtstrend umzukehren, müsste das Hoch bei 1,1335 durchbrochen werden. Quelle: xStation 5 Maximilian ...

