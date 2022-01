Um 11:03 liegt der ATX TR mit +2.62 Prozent im Plus bei 7808 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -0.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +10.77% auf 27.25 Euro, dahinter Strabag mit +7.36% auf 37.575 Euro und DO&CO mit +5.38% auf 84.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15426 (+2.32%, Ultimo 2021: 15884, -2.88% ytd). Heute ist Schlusstag Semifinale des 10. Aktienturnies by IRW-Press . Zwischenstände stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament .Semi bis Mittwoch, Finale Donnerstag und Freitag. Semifinale 1: Knaus Tabbert vs. Do&CoKnaus Tabbert besiegte in Runde 1 Andritz mit 2.53% zu 1.19%, in Runde 2 UBM mit 0.18% zu -3.89% und im Viertefinale Pierer Mobility mit 0.35% zu -0.90%. Do&Co besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 7.96% zu -0.53% und in Runde 2 ...

