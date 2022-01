Beim Baukonzern Strabag ist es 2021 besser als erwartet gelaufen. Das Unternehmen stellt eine höhere als geplante EBIT-Marge in Aussicht. Hintergrund sind laut Strabag "zahlreiche positive Ergebniseinflüsse in allen Segmenten zum Jahresende 2021". Nach jetzt vorliegenden Erkenntnissen geht man davon aus, dass die bisher prognostizierte EBIT-Marge (nahe 4 Prozent) deutlich überschritten und nahe 6 Prozent liegen wird, so das Unternehmen. Mit rund 16 Mrd. Euro steigt die Leistung 2021 erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahreswert von 15,4 Mrd. Euro", heißt es weiter. An der Planung für die kommenden Geschäftsjahre ändert dieses außergewöhnlich starke Geschäftsjahr 2021 nichts", so das Unternehmen.Strabag ( Akt. Indikation: ...

