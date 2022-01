Die Erste Group ist als eines von 418 Unternehmen aus 45 Ländern und Regionen in den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2022 aufgenommen worden. Dieser nach der Marktkapitalisierung gewichtete Index verfolgt die Performance börsennotierter Unternehmen, die sich zur Transparenz von geschlechtsspezifischen Daten verpflichtet haben. Die Erste Group wurde den Angaben zufolge in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge für den Bloomberg GEI ausgewählt.

