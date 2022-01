Die Bullen überrennen Covestro heute regelrecht. Der Kurs schiebt sich mit rund sechs Prozent nach vorne. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 53,92 EUR. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund acht Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. 58,00 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern. ...

