Der Marktanteil von Apple Inc. in China ist im vierten Quartal auf ein Allzeithoch gestiegen, nach sechs Jahren, in denen der iPhone 6-Superzyklus seinen Höhepunkt erreicht hatte. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research macht der Tech-Gigant nun 23% des gesamten chinesischen Marktes aus, da das Verkaufsvolumen im Quartal um 32% im Jahresvergleich gestiegen ist. Apple wurde im 4. Quartal nach sechs Jahren mit einem Marktanteil von 23% zum führenden Anbieter in China. Quelle: Counterpoint Das ...

