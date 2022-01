HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2619 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #62 u.a. über die mikme-Variante samt Sprachdouble für dra, weiters einen starken Tag im Markt, Frequentis, Warimpex, nach Strabag auch Porr?, Immofinanz-Shorter wollen nicht mehr, Valneva-Antwort auf unsere Entwicklungsländer-Frage und Johannes Edlbacher, PwC, zu unserem Steuerthema "Kryptos vs Aktien". NEBENWERTE: Tagesgewinner war am Mittwoch Josef Manner & Comp. AG mit 8,65% auf 113,00 (107% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,65% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 9 im Österreich) vor Frequentis mit 7,32% auf 26,40 (171% Vol.; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...