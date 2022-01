Die Aktie des österreichisch-französischen Impfstoff-Newcomers Valneva war in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten, arbeitet seit gestern Abend jedoch an einer Trendwende. Auch heute geht es für den Kurs spürbar nach oben. Grund dafür ist die Bekanntmachung des Konzerns, die Testreihe zum Impfstoff VLA2001 zu erweitern, um weitere Daten zu erhalten.

So will der Impfstoffentwickler zahlreichen Probanden eine Booster-Impfung verpassen, wobei Valneva sowohl Impfkandidaten berücksichtigt, die bisher zwei Dosen VLA2001 bekommen haben als auch Probanden die zwei Dosen AstraZeneca erhalten haben. An der Börse sorgt diese Meldung für ein wenig Erleichterung. Immerhin klettert die Aktie heute wieder deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...