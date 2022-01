Was waren das zuletzt für wilde Wochen beim Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech. Seit Ende November geht es für die Aktie quasi steil nach unten. Doch seitdem das Unternehmen am Montag eine neue Studie zum angepassten Impfstoff BNT162b2 veröffentlicht hat, haben die Kurse in die Erfolgsspur zurückgefunden. Alleine heute geht es an der Wall Street schon wieder fast sieben Prozent nach oben.

Denn die unternehmenseigene und noch ungeprüfte Studie besagt, dass die Probanden nach einer Dreifach-Impfung mit dem angepassten Impfstoff ausreichend neutralisierende Antikörper gegen die Omikron-Variante bilden. An der Börse sorgten diese Resultate für eine Trendwende. Am Montag drehte die Aktie nach massiven Verlusten wieder ins Plus, ...

