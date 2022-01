CPI Property wird den Angebots-Preis für Immofinanz verbessern, nachdem Anteile von Petrus Advisers um 22,7 Euro erworben wurden. Die beiden Parteien haben den bedingten Aktienkaufvertrag über den Erwerb von 9.413.253 Immofinanz-Aktien durch CPI unterzeichnet, was laut CPI einer Beteiligung von ca. 6,81 Prozent des gesamten eingetragenen Grundkapitals der Immofinanz entspricht. Auf dieser Basis hält CPI somit per 26. Januar 2022 (direkt und indirekt) insgesamt 26.621.030 Immofinanz-Aktien, was einer Beteiligung von ca. 19,25 Prozent, mit weiteren 22.442.408 Immofinanz-Aktien, was einer Beteiligung von ca. 16,23 Prozent bedingt vertraglich gebunden. Dies entspricht einer Gesamtbeteiligung von von rd. 35,49 Prozent. Nach der heutigen Transaktion werde das Angebot in ...

