Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 27.01.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 667 internationalen Medien
Jerusalem Post: Eine große Hürde für den CBD-Pharmabereich wurde von InnoCan Pharma eingerissen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 840400 ISIN: DE0008404005 Ticker-Symbol: ALV 
Xetra
27.01.22
09:39 Uhr
224,85 Euro
+0,05
+0,02 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
DAX International 100
1-Jahres-Chart
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALLIANZ SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
224,95225,0509:54
225,00225,0509:55
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADIDAS
ADIDAS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADIDAS AG241,00-0,90 %
ALLIANZ SE224,85+0,02 %
RATIONAL AG731,60-3,25 %
SIEMENS AG137,94-2,34 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.