BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 113 (109) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS NIMMT TATE & LYLE MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 930 PENCEBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 5300 (5450) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1700 (1630) PENCE - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 220 (265) DKK - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 120 (110) SEK - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 22 (20) CHF - 'BUY'GOLDMAN HEBT AIR LIQUIDE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 188 (170) EURGOLDMAN SENKT ARCELORMITTAL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 33 (45) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 18,50 (17) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 266 (299) DKK - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 30 (29) CHF - 'HOLD'JEFFERIES SENKT BPOST AUF 'HOLD' (BUY) - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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