TUGA Innovations und die VANGEST Group 'fahren' gemeinsame Wege

TUGA Innovations und die VANGEST Group "fahren" gemeinsame Wege

Die Tuga Innovations Inc. (ISIN: CA89904W1095; WKN: A3C86Y), das mit TUGA, einem neuen Typ von Elektrofahrzeug, Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität entwickelt, freut sich, einen Einblick in die strategischen Vereinbarungen mit dem renommierten portugiesischen Hersteller "VANGEST S.A." geben zu können.

TUGA Innovations hat die Entwicklung von den ersten Studien zu Chassis und Antrieb auf Karosserievarianten verlagert. Das erforderte die Zusammenarbeit mit einem kompetenten Partner, der innerhalb der Unternehmensfristen liefern konnte. VANGEST wurde durch die Nähe zum Design-Team von TUGA und die jahrelange Erfahrung, nicht nur innovatives Denken zu fördern und kreative Lösungen zu liefern, sondern auch durch den außergewöhnlichen "Facility Campus", der sich der konsequenten und kostengünstigen Umsetzung von Ideen in die Praxis verschrieben hat, ausgesucht.

VANGEST ist ein angesehener europäischer Hersteller, der preisgekrönte Lösungen bietet.

Der Name des Unternehmens leitet sich aus dem Portugiesischen ab und bedeutet übersetzt "innovatives Management". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Marinha Grande, 135 km nördlich von Lissabon, und verfügt über mehr als 35 Jahre Innovation und Expertise, die auf integrierten Dienstleistungen und den neuesten, modernen Technologien aus seinem weitläufigen Industriekomplex basieren. Hier helfen 12 unabhängig geführte Unternehmen und über 300 qualifizierte Mitarbeiter bei der Entwicklung und Durchführung preisgekrönter Rapid Prototyping-, Werkzeugbau-, Formenbau- und Montagearbeiten, um die anspruchsvollsten Branchen, die die Zukunft gestalten, effizient zu unterstützen: die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, fortschrittliche Elektronik- und Medizinprodukteindustrie. Weitere Informationen: https://www.vangest.pt/en/

César Barbosa, Vice President und Mitbegründer des Unternehmens, erklärt: "Ich kannte VANGEST bereits und war der Meinung, dass sie sich für unsere Bedürfnisse als geeignet erweisen könnten. Wir waren begeistert von der Resonanz und dem Enthusiasmus, denen wir begegneten. In kurzer Zeit und unter anspruchsvollen Bedingungen, die durch die globale Pandemie verschärft wurden, konnten sie nicht nur unseren Bedarf an einer funktionalen Prototypenplattform erfüllen, sondern auch mehrere Karosserievarianten liefern, um unsere Konzepte TUGA Commuter, TUGA Deliver und TUGA One zu demonstrieren."

John Hagie, CEO von TUGA Innovations, kommentierte die Zusammenarbeit wie folgt: "Die Zusammenarbeit mit VANGEST war inspirierend. Wir können die Plattform jetzt validieren und sowohl pünktlich als auch im Budget bleibend fortfahren. Da wir mehr über die Fähigkeiten von VANGEST erfahren haben, sind wir zuversichtlich, dass ihre Produktionskapazitäten derart sind, dass sie alle unsere anfänglichen Entwicklungs- und Vorproduktionsanforderungen bewältigen können, bis eine Massenvermarktung möglich wird. Dies strafft unsere Planung und führt Skaleneffekte ein, die effektive Kostenkontrollen gewährleisten, um zukünftige Produktionsausgaben zu gewährleisten und die wichtigen Einzelhandelspreisprognosen genau vorhersagen zu können."

Vorsprung durch Modularität.

Der Tuga EV ist ein rein elektrisches, dreirädriges Fahrzeug, das mit einer innovativen, erweiterbaren Hinterachse als Standardfahrwerk und austauschbaren Upgrades ausgestattet ist. Das macht ihn zu einem Paradebeispiel für die urbane Mobilität der Zukunft. Er meistert eine Vielzahl von Herausforderungen, die beim Fahren in, zwischen und um städtische Zentren und Ballungsgebiete auftreten. Mit dem TUGA EV plant das Unternehmen, Transport und digitale Konnektivität in einer fortschrittlichen Mobilitätslösung für urbane Fahrzeuge zu kombinieren: Ein effizientes urbanes Pendlerfahrzeug, das auf einer flexiblen, modularen Plattform basiert, die für den Pendler-, Ride-Share-, Auslieferer-, Taxi-, Miet- und Freizeitmarkt konfiguriert werden kann.

Hier "fährt" riesiges Potenzial zur Generierung fortlaufender Einnahmen

Aufgrund des modularen Prinzips eröffnen sich dem Unternehmen mehrere Verkaufszyklen - Modularität, Software-Updates, Abonnementgebühren, neue Karosserieformen, Farben, Accessoires und Partner-Support-Netzwerk. Das modular konfigurierbare Auto für die Smart City ist heißer Anwärter für den Posten des Game-Changers auf dem Mobilitätsmarkt. Die softwarebasierte "Digital-to-Automotive-Lösung" ist reif für die Zukunft und perfekt geeignet für die individuelle Fortbewegung auf kurze Distanzen.

Hier heißt es einsteigen und mitfahren!

Aktuell sind die Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (CSE) und im deutschen Freiverkehr notiert und können spesengünstig direkt an Deutschen Börsen / Handelsplätzen gekauft werden. Da sich die Tuga Innovations Inc. (ISIN: CA89904W1095; WKN: A3C86Y) so nachhaltig und zukunftsorientiert positioniert hat, scheint das Upside-Potential insbesondere im Mitbewerbervergleich, gerade besonders aussichtsreich zu sein. Ob als Spekulations- oder Anlageobjekt, wer jetzt in das Unternehmen einsteigt, dürfte die besten Aussichten haben, um die höchsten Wachstumsraten zu generieren. Denn auf dem aktuellen Niveau dürften die Aktien noch deutlich unter Wert zu haben sein.

Über das Unternehmen

Tuga Innovations Inc. (ISIN: CA89904W1095; WKN: A3C86Y) bietet Lösungen für die urbanen Mobilitätsherausforderungen der Zukunft mit einer neuen Art von Elektrofahrzeug. Das Proof-of-Concept des Unternehmens ist sicher, stilvoll und ist speziell für städtische Flottenbetreiber und moderne Pendler auf der ganzen Welt entwickelt worden.

Das multinationale Unternehmen wurde in Portugal konzipiert, in Kanada inkubiert, in den USA entwickelt und wird für die erste Herstellung seines Elektrofahrzeuges und den Vertrieb in Kalifornien entwickelt. Das Unternehmen vereint jahrelange Design- und Fertigungskompetenz mit einer Vision für eine bessere Transportzukunft und Mobilität.

Das Geschäftsmodell beinhaltet gerade bereits erlebnisorientierte Pre-Sales-Möglichkeiten: Mit der App-gesteuerten Konnektivität können Benutzer die Vorteile und Funktionen von Tuga erleben, eine Probefahrt buchen, sich für ein Mietprogramm anmelden, Anpassungs- und Nachsorgeoptionen verwalten und von speziellen Rabatten und Paketen für frühe Pre-Sales-Buchungen profitieren.

Tuga bietet urbane Mobilität mit globaler Reichweite.

Dank der innovativen Modularität der Fahrzeuge, können Besitzer während der gesamten Lebensdauer die Vorteile mehrerer Fahrzeugstile, Funktionen und regelmäßig aktualisierter Funktionen genießen. Um die Entwicklungskosten zu minimieren und die Margen in Zukunft zu maximieren, soll die Produktion weltweit in der Nähe der Märkte erfolgen, wo die Nachfrage am höchsten ist. Damit kann die Produktion der Fahrzeuge weltweit ausgelagert, lizenziert und hochgefahren werden. Dieses Unternehmensprogramm, das sogenannte "Aftercare", bietet unabhängigen Servicebetreibern Zugang zum lizenzierten Tuga-Network. Zertifizierte Schulungen und Teilelieferungen ergänzen Vertriebsempfehlungen und Marketingunterstützung im Rahmen eines "Netzwerk-Incentive-Programms".

Ende des letzten Jahres begann das Unternehmen den Handel seiner Stammaktien an der Canadian Securities Exchange unter dem Handelssymbol "TUGA", Anfang dieses Jahres wurden die Aktien auch im deutschen Freiverkehr notiert. Der Zugang zu den öffentlichen Märkten ist ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung der strategischen Pläne des Unternehmens, da er dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, potenziell Zugang zu Kapitalmarktfinanzierungen zu erhalten. Disclaimer

