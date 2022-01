Um 11:19 liegt der ATX TR mit +0.33 Prozent im Plus bei 7799 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -0.63% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.60% auf 37.45 Euro, dahinter Polytec Group mit +1.43% auf 7.82 Euro und Porr mit +1.21% auf 12.57 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15396 (+0.14%, Ultimo 2021: 15884, -3.07% ytd). Heute startet das 2-tägige Finale des 10. Aktienturnies by IRW-Press . Zwischenstände stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament . Gerechnet werden die Schlusskurse von gestern Mittwoch bis morgen Freitag: 2 Dinge stehen fest.a) es wird im 10. Turnier den 9. Sieger geben, nur Palfinger hat 2x gewonnen, die VIG (bereits 1x Sieger) ist im Semifinale ausgeschieden.b) mit "Do&Co vs. Flughafen Wien" haben wir ein gewisses ...

