Die Walldorfer Softwareschmiede hat heute die Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Auch wenn die Zahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen, schmiert die Aktie heute regelrecht ab. Marktteilnehmer hatten sich einen etwas optimistischeren Ausblick gewünscht und wurden von SAP enttäuscht. So soll der Free Cashflow für 2022 beispielsweise bei 4,5 Milliarden Dollar liegen und damit deutlich unter dem Vorjahreswert…

Doch es gab auch Positives zu vermelden. So plant SAP mit der Übernahme des US-Fintechs Taulia seine Marktposition im Finanzbereich insbesondere in den USA auszubauen. Doch all das half dem Aktienkurs wenig. SAP fiel heute zwischenzeitlich um fast zehn Prozent auf unter 108 Euro. In den ...

