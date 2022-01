Einen echten Frühstart legt heute BioNTech auf das Parkett. So katapultiert sich der Wert derzeit rund vier Prozent nach vorne. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 148,85 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Download-Tipp: Jetzt im Januar möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt im Januar ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Diese Grenze ist bei 120,15 EUR zu finden. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Schließlich steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...