Marinomed hat vorläufigen Zahlen zufolge im Jahr 2021 Umsatzerlöse von 11,6 Mio. Euro erreicht, das ist ein Plus von 43 Prozent und der höchste Wert in der Unternehmens-Geschichte, wie das Unternehmen mitteilt. Dieser Anstieg würde die anhaltend starke Nachfrage nach Carragelose-basierten Produkten widerspiegeln, zudem sei die Vorauszahlung aus der ersten Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen Luoxin für Budesolv, einem auf Budesonid basierenden Nasenspray, enthalten. CEO Andreas Grassauer: "Damit haben wir unsere Prognose für 2021 erreicht und sind in einer hervorragenden Ausgangsposition für die 2022 anstehenden Projekte. Wir werden uns auf Marinosolv-basierte Therapeutika konzentrieren, die wichtige Werttreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...