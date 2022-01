Wolfgang Aubrunner, CCP Austria, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Marktstart der ÖTOB am 4.Oktober 1991 - viele österreichischen und internationale Banken waren an Board - tolle Aufbruchstimmung2. Der Start der NEWEX am 3. November 2000 - kaum New schon EX - mit Anlauf gegen die Wand - Handel musste nach einer Woche eingestellt werden3. Der Schwarze Montag am 19. Oktober 1987 war der erste Börsenkrach nach dem Zweiten Weltkrieg - damals war ich in der Citibank 4. 9.11 - jeder weiß genau wo er zu diesem Zeitpunkt war und alle waren sprachlos 5. Niedergang von Lehmann Brothers am 16.September 2008 ->Margin Call Erklären Sie es mir, wie wenn sie es einem kleinen Kind erklären würden, denn wissen ...

