Großer Katzenjammer heute bei allen GameStop-Anteilseignern. Denn der Kurs notiert rund sieben Prozent in der Verlustzone. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Derzeit reicht ein Rutsch von rund elf Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Dieser Wendepunkt liegt bei 86,29 USD. Die Entscheidung steht damit unmittelbar bevor.

Die für viele Anleger maßgebliche 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 181,35 USD. Es gelten für GameStop demnach langfristige Abwärtstrends. Die Kurspfeile im mittelfristigen Anlagehorizont zeigen nach unten, weil die Aktie unterhalb der dafür maßgeblichen 50-Tage-Linie bei derzeit 157,40 USD notiert.

