Aktien: EMA bedingte Bewilligung von Pfizers Anti-Corona-Pille - Aktie erholt sich

In der EU ist mit Paxlovid ein weiteres Medikament gegen Corona zugelassen worden. Die EMA hat grünes Licht für die Anti-Corona-Pille von Pfizer gegeben. Die Pfizer-Aktie kann sich leicht erholen. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl eine bedingte Zulassung des Mittels bei Erwachsenen mit erhöhtem Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs. Die Europäische Kommission muss darüber noch final entscheiden. Dies gilt aber als Formsache. Deutschland hat von Paxlovid bereits Ende Dezember eine Million Einheiten bestellt. Die Pille wird in Kombination mit einem älteren antiviralen Mittel namens Ritonavir verabreicht. Die Kombinationsbehandlung mit dem Markennamen Paxlovid wird kurz nach Einsetzen der Symptome für fünf Tage eingenommen. In einer klinischen Studie wirkte die Tablette zu fast 90 Prozent, um von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei Hochrisiko-Patienten vorzubeugen. Mit der Zulassung von Paxlovid seien in der EU nun sechs Corona-Medikamente für verschiedene Stadien der Krankheit zugelassen. Weitere würden in den nächsten Wochen folgen. In den USA, Großbritannien und Kanada ist das Mittel schon zugelassen. Die US-Regierung hat sich bereits 20 Millionen Behandlungseinheiten gesichert. Dabei wurden für die erste Bestellung über zehn Millionen Einheiten mehr als fünf Mrd. Dollar fällig. Pfizer-Aktie mit Erholungsversuch

Die Aktie von Pfizer hat seit Mitte Dezember einen Abwärtstrend aufgebaut, nachdem der Titel zuvor bei rund 62 Dollar ein neues Rekordhoch markiert hat. Der Aufwärtstrend ist dennoch intakt, die Unterstützung bei rund 50 Dollar hat gehalten, nun wird der Widerstand bei 54 Dollar getestet. Der MACD (Momentum) ist allerdings noch abwärts gerichtet und belastet den Titel. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

