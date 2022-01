Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Der heimische Markt gab gestern ein kräftiges Erholungszeichen, für den ATX ging es um weitere 1,1% nach oben, nachdem er bereits am Vortag einen deutlichen Gewinn aufweisen hatte können. Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hatten am Mittwochabend die Sorgen der Anleger vor einer strikteren Geldpolitik noch zeitweise angeheizt, am Donnerstag jedoch kühlten sich die Gemüter wieder ab und Anleger griffen auf dem zuletzt ermäßigten Niveau wieder vorsichtig zu. Am Markt passten die Anleger ihre Zinserwartungen an die Fed an, jetzt wird sogar mit fünf Zinsanhebungen in diesem Jahr gerechnet, wie aus speziellen Finanzkontrakten abgelesen werden kann, vor der Fed-Zinssitzung waren es noch vier ...

