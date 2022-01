Während die Börsen rund um den Globus beinahe durch die Bank auf dem Weg nach unten sind, stemmt sich ein Dax-Unternehmen mit Erfolg gegen den Gesamtmarkt, auf das vor wenigen Monaten vermutlich noch niemand gewettet hätte. So gelingt es Bayer trotz des extrem schwachen Gesamtmarktes wieder in Kursbereiche vorzustoßen, die vor Kurzem noch unerreichbar schienen.

So hat sich Bayer mittlerweile an die Jahreshochs im Bereich von 53 Euro vorgearbeitet, wobei ein Anstieg darüber sofort neues Aufwärtspotenzial bis zu den 2021er-Tops im Bereich von 57 Euro eröffnen würde. Gleichzeitig arbeitet Bayer an einer erfolgreichen Zukunft. Wir nun bekannt wurde, hat der Pharma-Konzern in einer Finanzierungsrunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...