Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo (ISIN: SE0000115446) wird eine ordentliche Dividende von 6,50 Kronen (ca. 0,62 Euro) an die Investoren ausschütten, wie das Unternehmen am Freitag in Stockholm mitteilte. Zusätzlich soll eine Sonderdividende von 6,5 Kronen ausgeschüttet werden. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 19,90 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite (ohne Sonderdividende) 3,12 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 6. April 2022 ...

