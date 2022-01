Um 11:48 liegt der ATX TR mit -1.49 Prozent im Minus bei 7741 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -1.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Österreichische Post mit +1.28% auf 37.575 Euro, dahinter Rosenbauer mit +0.45% auf 44.4 Euro und Immofinanz mit +0.13% auf 22.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15219 ( -1.87%, Ultimo 2021: 15884, -4.19% ytd). Heute ist Tag 2 von 2 im Finale des 10. Aktienturnies by IRW-Press . Zwischenstände stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament . Gerechnet werden die Schlusskurse von Mittwoch bis heute Freitag. Virtuell ist Do&Co im Pandemie-Ende-Finale gegen den Flughafen Wien derzeit vorne. Die Wege ins Finale: Do&Co besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 7.96% zu -0.53% und in Runde 2 Frequentis mit 4.38% zu -10.09%, im ...

